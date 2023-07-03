音樂事務處外展音樂短期小組課程　7.20截止報名

康文署音樂事務處主辦「外展音樂短期課程」，百多項中西樂器基礎及音樂專題課程正接受報名，將由9月至明年2月舉行，歡迎市民報名參加。截止報名日期為本月20日，超額申請將以抽籤方式處理。首輪報名後，若尚餘名額，則由8月16日起以先到先得形式接受申請。

今期「外展音樂短期課程」將新增兩個專題課程，包括「幼兒音樂啟蒙工作坊(家長篇)」，向家長介紹如何與2至6歲幼兒進行音樂活動；另一課程是為具有粵曲演唱經驗的成人而設的「粵曲e拍和」，參加者將運用免費音樂應用程式「粵曲拍和」，學習粵曲的基本伴奏方式。

另外，當局會舉辦小豎琴、鍵盤、古典結他和民歌結他入門課程；二胡、柳琴、琵琶、揚琴、古箏、小提琴、大提琴和敲擊(鋼片琴和鼓板)研習課程；中樂及西樂合奏課程；西洋樂理一級和二級課程；聽音訓練課程；以及供成人學習運用免費音樂應用程式GarageBand進行合奏的「e樂齊齊奏」工作坊。

其他中西樂器基礎課程包括二胡、柳琴、琵琶、揚琴、古箏、笛子、洞簫、小提琴、中提琴、大提琴、長笛、單簧管、薩克管和敲擊(鋼片琴和鼓板)。至於網上音樂課程則有專為初學音樂的成人而設的「音樂通識入門」網上課程，內容包括基本音樂元素、節奏訓練及視唱技巧，以及拇指琴和夏威夷小結他的網上入門課程。