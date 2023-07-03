指5月零售銷貨額較4月少幾億　商界料市道分化持續至明年初

政府統計處今日(3日)公布今年5月零售業銷貨額臨時統計數字，按年升18.4%。不過，香港零售管理協會執行總監羅振邦則表示，雖然今年5月升幅表現不錯，但實際上較今年4月仍少幾億港元，所以並非強勁的上升。而且與去年相比，因在去年本港近乎無旅客的環境下，所以顯得今年零售業銷貨額的增長較高。另外，協會主席謝邱安儀認為，服務本地市場與服務旅客的零售市道差距大的問題或持續明年上半年，期望日後可恒常化，並收窄分化。

羅補充，雖然五一假期有助帶動消費，但該假期在4月29至30日已開始，最終令5月的消費增長數字被4月分薄。他又指，數據可見，現時大多零售業銷貨額增長的部分，例如服裝業等，大多因旅客量上升帶動。反而，本地市民的消息意欲不強，例如家具及固定裝置零售業銷貨額均有下跌。

協會又訪問4,000間店舖和約7萬位員工，當中60%受訪公司認為在疫後的零售業銷貨額出現單位數至中雙位數的增長，但大多只以顧客對象為旅客的行業有所增長，例如：鐘錶店舖等；反而有約30%左右的受訪者認為，他們零售銷貨額約有單位至中雙位數的下跌。羅解釋，此情況與本地零售銷貨市場偏向疲弱有關，例如超級市場等。

另外，調查又顯示，有70%受訪者認為在本至8月的零售業銷貨額會有單位數至中雙位數的增長，大多與服務旅客的行業有關；但仍有25%受訪者認為，本至8月的生意有單位至中雙位數的下跌，大多與服務本地市場行業有關。羅又表示，另可能有更多港人外遊，以致減少在港消費，而旅客可否抵償港人外遊所帶來的下降消費力，仍有待觀察。

派發消費券方面，協會又將「本月16日至22日」與「本月9至15日」比較，83%的受訪公司認為在派發消費券後，生意會有單位至30%的增幅。但羅認為，雖然此情況的消費力或有一定增幅，例如在化妝品、電器等，但不算強勁；另有17%認為有下跌。協會又歡迎輸入外勞的政策，協會的調查顯示，逾九成公司認為此政策對短、長期有幫助，增長公司人手和改善服務質素等。協會又期望，當局可精簡輸入外勞的申請要求。謝又指，恢復零售氣氛需要一個長時間，眾多受訪者認為，可能需約1.5年的時間才可恢復至2018至19年的市道環境，而且5月的市道也受惠於節日帶動。