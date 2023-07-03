本港安老院宿位嚴重短缺　立會小組委員會倡提高資助宿位比例

本港人口老化日益嚴重，安老服務需求有增無減，當中安老院宿位長期短缺。立法會相關小組委員會向福利事務委員會提交報告，並討論報告中就宿位供應及輪候、促進私營安老院的發展等情況，提出建議及改善措施，包括在規劃新的合約安老院時，拉高資助宿位的比例、向大灣區的安老院營辦商購買宿位等。

政府數據顯示，截至去年4月底，本港只有約25,000名長者輪候資助護養院及資助護理院宿位，當局曾實施多項措施來改善安老院舍宿位問題，例如在公營房屋發展項目中，預留位置予安老院等社福設施設施發展，唯一直未見成效。

小組委員遂就以上問題提出多項建議，包括探討更多增加資助安老院宿位供應的方法，譬如向各舊區業主提供誘因，促使他們向安老院營辦者提供長期租約；在規劃新的合約安老院時，亦建議資助宿位與非資助宿位的比例由6:4改為8:2；以及在北部都會區等新發展地區加強福利界與社區之間的合作。

至於私營安老院方面，小組委員會亦提倡不同方案，當中包括向私人發展商提供更多誘因，例如加快審批程序等，並調整興建安老院舍標準，以便業界更易滿足相關條件。另外，由於內地生活開支較低，委員會建議在廣東院舍計劃下，向大灣區的安老院營辦商購買宿位。相關報告內容已交予福利事務委員會察悉小組委員，進行進一步商議。