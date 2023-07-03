政Whats噏：政治庇護未枇　BNO Visa被拒　鄭家朗恐要離英

由黃之鋒、周庭同羅冠聰創立嘅香港眾志已經解散，羅冠聰流亡英國，而前眾志副主席鄭家朗亦去咗英國，但佢話申請咗超過兩年嘅政治庇護未獲批、BNO Visa又被拒絕，可能冇得留係英國，依家覺得好迷茫。

喺失蹤咗大半年之後，鄭家朗終於喺2022年4月承認喺2021年已經去咗英國。佢今晚(3日)喺社交平台貼文同上載咗短片，佢話喺片入面見到佢好開心咁分享英國嘅生活，但其實佢生活上仍然有好多困難需要面對，冇同大家分享，而好多時佢都係手足無措。

其實佢喺短片度話喺舊年英國政府公布新嘅BNO Visa申請計劃之後，佢就即刻去申請，點知3個月內都冇回覆，之後突然收到電郵話佢嘅BNO Visa不獲批准。佢解釋，以往英國政府係鼓勵由政治庇護轉為申請BNO Visa，但原來喺申請緊政庇護時係唔可以申請BNO Visa，但若果取消咗政治庇護申請，同樣都唔可以申請BNO Visa，因為咁樣係逾期居留。

佢都問咗句咁依家家竟點樣呢？佢話就係要搵侓師睇吓有冇機會加快政治庇護嘅申請，之但係又係又遇到第二個問題，就係法援被拒絕，所以佢都唔知道喺英國嘅前景係點？