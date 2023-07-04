新意網拓數據中心版圖　世界級設施引領行業　推動港創科發展

科技發展一日千里，人工智能（AI）正在迅速崛起，加上雲計算、5G、物聯網等技術的廣泛應用，數據流量以幾何級增長，帶動數據中心的需求急劇上升。

本年初，新意網（01686）位於荃灣的超大規模數據中心MEGA Gateway正式開幕，為其數據中心組合的第7個高端數據中心，與亞洲第一連接樞紐MEGA-i相輔相成，滿足客戶未來擴展和升級的需要。MEGA Gateway擁有前瞻性的基礎設施、高功率密度及強大的連接能力，支持高密度部署。荃灣優越的地理位置更讓MEGA Gateway成為戰略性跳板，高效連接國際與內地市場。

近年商業模式及消費體驗持續數碼化，帶動網絡連接需求快速增長。新意網進一步擴展數據中心藍圖，建設超大規模基礎設施，提供可擴展和可持續的數據中心解決方案，支持數碼轉型及應對前所未有的數據需求。位於將軍澳的全新旗艦項目MEGA IDC第一期工程進展順利，並即將於今年年底落成。以電力容量計算，MEGA IDC將成為全港最大的超大規模數據中心，滿足任務關鍵的高密度部署，實現客戶現今及未來的需要。

待新項目完成之後，新意網將擁8個數據中心，總樓面面積將由現時的170萬平方英尺擴充至約300萬平方英尺，而電力容量將由100兆瓦增加至280+兆瓦。新意網行政總裁湯國江表示：「我們洞察到全球市場對超大型數據中心的基建需求急速增長，MEGA Gateway及MEGA IDC將會大幅提升新意網滿足數據密集型客戶及大型雲服務商的能力。儘管面對內外挑戰，我們在短時間順利推出了MEGA Gateway這個項目，為業務立下重要里程碑。兩個項目均各自收到客戶表示興趣，並且已經得到數家主要客戶承諾進駐或開展預訂承諾討論，反映相關業務有價有市。」

國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，而特區政府亦發布了《香港創新科技發展藍圖》，其中「推動數字經濟發展 建設智慧香港」是4大發展方向之一，可見香港的數據中心產業有巨大發展潛力，並將會成為啟動經濟高品質發展的重要引擎。

湯國江表示：「香港是全球最具競爭力的城市之一，為中國企業出海的橋頭堡。新意網支持香港進一步提升其地區通訊樞紐的地位，這對香港成為國家『十四五』規劃中訂下的國際創新科技中心尤關重要。作為領導市場的數據中心服務商，新意網已做好準備，迎接數據爆發式增長的新時代。我們着力擴展數據中心藍圖，積極實現與業務目標一致的創新戰略，包括在現有豐富的數據中心生態系統上增設電訊商中立的國際海纜登陸站HKIS-1，提供強大的網絡和一站式連接能力，以支持香港發揮獨有的優勢，成為企業通往全球及內地市場的戰略性跳板。」

新意網憑藉世界級的基礎建設及首屈一指的連接方案，獲《東方日報》及《on.cc東網》頒發「超卓上市企業大獎（數據中心） 」，表彰其一直引領創新技術突破。湯國江稱：「我們很高興獲頒超卓上市企業大獎，肯定新意網優質創新的數據中心服務以及在專業技術領域的成就。作為超卓的上市企業，我們致力推動可持續發展，支持香港數碼基建行業，為持份者創造長遠價值，擁抱未來新機遇。」

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