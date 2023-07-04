因證供有利指證另一被告　收賄案前警員判刑再押後至10月

已破產的時任警員涉嫌向一名貸款公司董事收取賄款共1.33萬港元，以回答對方有關警方運作的查詢，另涉嫌未經許可向同袍索取貸款約1萬港元。廉署控告他公職人員接受利益罪及訂明人員索取利益兩罪。他早前承認兩罪，原本今（4日）在沙田法院判刑。惟甫開庭控方指，執法部門檢視相關證據後，認為被告的證供或有利於指證同案另一被告。裁判官遂把案押後至10月4日再處理判刑，被告續准保釋。

29歲被告蘇靖峰，案發時駐守沙田警區田心分區。他另涉向外圍賭博經營者非法投注足球賽事及百家樂共逾32萬港元，去年6月承認向收受賭注者投注罪，獲判120小時社會服務令，及後因多次遲到被指違反社服令，上月被改判監禁10日，緩刑12個月。同案另一名37歲被告彭閏謙，則為鷹富資本有限公司董事兼股東，他被控一項向公職人員提供利益罪，押後至7月11日再訊。

本案中，涉案兩項控罪於2021年6月30日至2021年10月11日期間發生。首次提訊時，被告原承認全部兩罪，後來卻表示欲撤銷答辯，被裁判官斥責「法庭唔係你想點就點！」隨後，法庭開庭處理其撤銷答辯申請，被告卻撤回申請，維持認罪。

案件編號：STCC 1461/2023