與家翁袁弓夷劃清界線為保護家人　容海恩：離婚不能解決問題

因涉嫌違反《港區國安法》而被國安處懸紅通緝的8名在海外港人中，其中一人為議員容海恩的家翁袁弓夷，她去年8月已宣布與對方斷絕關係。容今日(4日)再回應事件，指為丈夫袁彌昌感擔心，又稱其夫不在港，兩人昨日(3日)有通電話，稱對方收到不少電話，感到有壓力。她又提到，與袁弓夷劃清界線是為保護家人，又指離婚不能解決問題。

容海恩在電台訪問中表示，自己身為妻子當然關心丈夫的情況，也有就丈夫會否與父親見面好好提醒，亦有提醒他在法律或錢銀方面要小心。被問及若丈夫與袁弓夷見面，會否擔心與袁弓夷共同居住構成窩藏時，容指出新科技下都有很多見面的方法，也指不知道丈夫最終會以那種方式與父親見面。而她指自己自從2019年反修例事件，已沒有與對方見面，現時她與對方沒有聯絡。她指自己與袁弓夷釐清關係，是為了保護包括袁彌昌等家人，不擔心被指絕情。若兩名女兒問及事件，她會如實講述事件的進展，因袁弓夷是兩女兒的爺爺是不爭的事實。

此外，被通緝8人分別身處英美澳等國家，該等國家與本港並無引渡協議，港府是否可以把他們引渡回港成疑。本身是執業大律師的容稱，移交是雙邊間合作，如果沒有引渡協議，能把袁弓夷引渡回港的機率低。被問及國安法具跨地域性，如有外國議員批評國安法或呼籲制裁香港是否可以全部通緝，她指要視乎每個人發言的實際情況。