觀塘區議會今通過臨時動議　要求油塘無牌水泥廠停運

《東方日報》2021年以頭版踢爆政府規劃失誤，油塘的混凝土廠令區內沙塵滾滾，10萬名居民日日食塵，促使環境保護署在報道刊出10日後拒絕東源街22號混凝土廠續牌申請。現時位於油塘東源街20號及22號兩間水泥廠，至今仍然違在不獲續發牌照的情況下仍然無牌營運。對此多名觀塘區議員表示不滿，並今日(4日)通過臨時動議，要求政府盡早停止油塘兩間水泥廠無牌營運。

環保保護署首席環境保護主任(區域東)鄭建匯表示，牌照失效至今發出24張傳票，就東源街22號水泥廠問題，當局正排期處理案件，重申環保署對混凝土廠有持續執法。區議會副主席區議員呂東孩指，混凝土廠為觀塘區帶來環境問題，加上混凝土廠經常將混凝土廠倒進水渠，影響排水，該廠所產生空氣的塵埃亦滋擾居民。呂續指停牌後，混凝土廠仍然如常運作，令市民質疑政府是否「無牙老虎」。

地政總署高級產業測量師(九龍東區)地政總處陳木強指，地政總署會根據地契條款處理，如果發現有違地契條款的問題會執法。他又指，雖然東源街水泥廠運作未有違反地契，但該廠設施有超出地契高度限制，已要求移除高度限制。議會主席柯創盛續追問政府移除的期限。陳木強回覆指移除最後限期為8月2日。