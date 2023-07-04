荷里活廣場命案影響情緒　機構指近9成求助者走出陰霾

鑽石山荷里活廣場上月初發生兩死悲劇，相關影片及消息在網上流傳，不少市民情緒深受困擾。專責精神健康非牟利機構利民會24小時精神健康熱線《即時通》，支援情緒受困的市民，該會指出，暴力事件後曾有20%來電者受嚴重情緒困擾，有來電者出現呼吸困難、拒絕外出等徵狀，有街坊甚至出街買飯盒也有困難，但至今近9成求助者已逐漸走出陰霾。此外，有情緒病患者除非常恐懼外，亦擔心事件令僱主對自己有偏見，影響工作。

從《即時通》來電者背景可見，近半求助者有精神健康或情緒困擾背景，同時留意到來電者的感受會因應自己對事件的認知與關聯程度而不同，例如是否居住或經常出現事發當區﹑與受害者是否有相似背景﹑觀看相關報道次數及對事件解讀，也會影響來電者情緒反應。部分出現劇烈情緒反應的來電者，腦海反覆出現案發影像、呼吸困難、驚慌、拒絕外出等。輔導員會即時協助進行紓緩練習。當情緒冷靜下來後，《即時通》與來電者了解事件對生活的影響程度。有居住於鑽石山的來電者表示不敢外出，連買飯盒也有困難，輔導員與來電者一同尋找短期應對方法，如暫時網購食物，以紓緩因事件而衍生的迫切需要，長遠則要重拾信心。如來電者的劇烈情緒反應持續3周至一個月沒有減退，會積極協助他但接受專業支援。

經《即時通》電話跟進訪問後，至今86%因事件而出現即時劇烈情緒的來電者的不安感已消除，少數仍然驚慌的，已安排被轉介到精神健康相關服務跟進。此外，除襲擊過程引發不安情緒，大部分有情緒困擾背景求助者擔心事件加深社會大眾對精神復元人士歧視、標籤和污名化。其中來電者Andrew (化名)為輕度情緒病患者，事件後數次來電尋求協助，指出對該事件非常恐懼，出街變得警覺，亦擔心事件令僱主對自己有偏見，影響工作。留意網上談論令精神病污名化，他情緒深受影響覺得不開心，不想外出怕被無故襲擊，和擔心被人知道自己患病。Andrew現減少看相關新聞，使用了一些放鬆方法，希望可以淡化不安感。