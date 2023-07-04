揭食環署職員山坡傾倒垃圾　區議員斥製造垃圾

觀塘區議會今日(4日)討論區內的衞生問題。區議員謝淑珍表示，接獲市民投訴指食環署職員隨處在山坡傾倒垃圾，批評食環署「製造垃圾」。有議員批評，食環署「畫地為牢，指手畫腳」，未有落手處理衞生問題。

區議員謝淑珍表示，接獲市民投訴指今年4月初，有食環署職員在魔鬼山清拆僭建物後，將有關垃圾倒到山坡，直言事件非第一次，批評有關行為難以接受，指「食環署係要清潔環境衞生，但製造垃圾又係食環署」。

九龍東直選議員、觀塘區議員顏汶羽則認為，政府現時跨部門會議未達真正功效，不少部門都只交代工作未有真正合作。他又不滿食環署「畫地為牢」，指食環署在遇到不涉自己部門的工作範圍時，往往只提供工作指導「指手畫腳」。他認為食環署真正需要「落手落腳」工作，要求整個區用同一個清潔合約由食環署管理，不需要再分康文署等多個部門，所有衞生問題有食環統一處理。

食環署署長楊碧筠回覆指，本屆政府重視跨部門工作，當局亦安排政務司副司長統籌跨部門小組處理事件。至於在山坡傾倒垃圾一事，食物環境衞生署署理觀塘區環境衞生總監柯盈盈指，魔鬼山有部分屬於西貢區管轄範圍，表示已與西貢區反映，承諾會密切留意情況。