夏季腸胃病高峰　中醫倡食綠豆防暑　忌冷氣溫度過低沖凍水涼

炎炎夏日，本周五（7日）即將迎來二十四節氣中的「小暑」。面對香港濕熱難耐的天氣應如何養生，香港浸會大學中醫藥學院臨床部副主任及中醫臨床副教授楊君軍表示，小暑時節多熱高溫，夏季本是腸胃病高峰季節，需注意飲食，建議市民可食用綠豆、冬瓜、西瓜等防暑食品，特別推薦炒綠豆芽，有助清熱解毒，但亦不可貪食過量；至於市民愛在夏天吃凍食、開大冷氣，楊指出此舉其實對身體健康不利，容易令寒濕之邪入侵身體，埋下健康隱患。

香港天氣又濕又熱，容易令人感到疲倦、無胃口，更容易產生腸胃問題，引發上吐下瀉。楊君軍提醒市民外出時需做好防暑工作，除基本帶雨傘、多喝水等，亦應盡量避免午後太陽熱辣時外出。楊提出多款健康節氣飲食之選，建議市民進食炒綠豆芽、綠豆米粥；飲用西瓜番茄汁、酸梅湯等，有助清熱、生津、止渴。

不過，楊君軍表示每人身體體質不同，未必所有人均能接受寒涼食品，故在進食防暑食品時，需要注意身體限制，若平常不習慣吃綠豆或涼茶，應先食少量淺嘗，避免過量攝取，反致身體不適，年老長者更需注意節制。若難以接受寒涼飲品，楊指出飲熱茶其實比凍飲更解暑，令身體更健康。

另外，香港市民喜愛予室內調低冷氣溫度及沖凍水涼來消除室外帶來的熱氣。楊君軍提醒，冷氣溫度過低及沖凍水涼亦會對身體帶來影響，常見病痛之一便是容易有關節問題，因為冷氣溫度過低容易令氣血運行不順暢，楊舉例指曾有喜愛穿短褲睡覺的長者病患有關節痛問題，原因一是冷氣溫度低，應穿長褲及調高冷氣溫度，忌溫度過低導致風寒入侵身體引致病痛。