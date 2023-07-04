港大預測2050年全球髖關節骨折個案翻倍　人口老化加劇醫療負擔

髖關節骨折「手尾長」，最嚴重可導致病人無法獨立生活，且增加相關併發症的發病率和死亡率。港大醫學院今（4日）公布最新研究指，隨着全球人口老化，預計2050年全球髖關節骨折個案數量，較2018年增加近一倍，當中以男性較嚴重。有關研究結果已於《骨骼與礦物研究期刊》發表。

是次研究由港大醫學院藥理及藥劑學系負責，分析2005年至2018年期內、來自19個國家和地區的約412萬宗病例。研究發現，因生活習慣等因素差異，包括有否提倡減少吸煙、少飲酒等，不同國家和地區的髖關節骨折發病率，存有顯著差距。例如巴西每10萬人有95.1人發病，丹麥則有315.9人。儘管近年大多數國家和地區的發病率呈下降趨勢，惟不⾜以抵銷人⼝老化所帶來的影響，預測2050年全球髖關節骨折總宗數，將較2018年增進1.9倍。

研究同時發現，全球病人患有髖關節骨折後，⼀年內接受抗骨質疏鬆藥物治療的情況，比率⼀直較低，其中男性較少用藥，引致全因死亡率較高。港大醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍解釋，骨質疏鬆常被視為婦女疾病，因此多年來男性較忽視預防、診斷和治療。研究總結，髖關節骨折所帶來的醫療負擔及社會成本預計將會持續增加，各界應考慮實施針對高危群組的公共衞生政策，以應對未來30年變化。