富有歷史文化價值的上環卜公花園球場日前完成美化工程，已重新開放公眾使用。有關工程自去年7月起分階段展開，翻新的球場包括2個硬地足球場、3個籃球場及1個排球場。美化工程由康樂及文化事務署聯同建築署及香港知專設計學院負責，以「普天同慶」為主題，期望為設施注入藝術及設計新元素。

翻新工程由知專園境建築高級文憑學生負責設計，其中加入不少富有地區特色的元素。例如將經常在花園附近出沒，象徵喜慶的雀鳥紅嘴藍鵲，以及上環天際線等融入球場，展現「普天同慶」和正能量的氣氛。而籃球場設計則加入籃球運動員入樽的剪影，象徵香港人敢於突破的精神，鼓勵每位灌籃高手大顯身手。過程中，學生採用虛擬實境現場拍攝，以三維打印技術製作建構模型等，將設計方案付諸實踐。

整個翻新項目歷時逾1年，包括翻新球場地面和看台、更換圍網和在圍網加設美化裝置。其中知專學生分組對卜公花園的歷史文化、建築形式和地形、公共空間和綠化分布、人流量等多方面進行分項研究，親身了解市民對球場使用的需求和意見，期望大眾可在這個全新及富有活力的休憩環境多做運動，共享健康生活。