海關偵破17宗冒牌電子產品案　檢680萬貨拘大學生等4男

香港海關版權及商標調查科於今年6月13日至7月3日，一連3周採取打擊供應本地及跨境轉運冒牌電子產品行動，偵破17宗案件，檢獲逾2.6萬件懷疑冒牌個人電子產品，市值約680萬港元，拘捕4名男子。

海關指一直關注最新跨境轉運冒牌貨活動趨勢，透過一連串數據及情報分析，留意到不法分子轉運冒牌電子產品方式有轉變，並有上升趨勢，因此展開今次針對本地銷售及跨境轉運冒牌電子產品行動。在15間速遞中心及物流公司偵破15宗案件，其中14宗會轉運到海外其他地方，目的地包括美洲、中東、東南亞及非洲地區，另外1宗涉及本地派遞。

與此同時，海關在文錦渡及深圳灣口岸亦偵破2宗貨車轉運冒牌電子產品案件，拘捕2名分別52及60歲男司機，當中文錦渡的案件亦涉及本地派遞。6月13日早上，關員在文錦渡口岸一輛入境貨車上檢獲1,700件冒牌手機及手機配件，估計市值約70萬港元。經跟進調查後，發現該批冒牌貨被運送到觀塘一工廠大廈。

關員隨即於6月14日展開監控派遞行動，成功搗破一間懷疑進口及銷售冒牌手機及手機配件的貿易公司，於其倉庫內再檢獲4,800件冒牌貨，市值約110萬港元，拘捕一名39歲公司負責人。關員繼續跟進調查後，於6月26日於觀塘一個工廈單位內，搗破一個儲存冒牌品的倉庫，起出400件懷疑冒牌手機及手機配件，市值約6.4萬港元。

另外，6月初關員在柴灣一速遞中心內檢獲一批載有1,100件懷疑冒牌無線耳機的包裹，市值約77萬港元。經深入調查後，關員於6月16日在柴灣一工廈內進行監控派遞行動，拘捕一名25歲寄貨男子，他是本地一大學的學生，聲稱於網上受朋友委託處理該批冒牌無線耳機，將其運到速遞公司，並轉運到其他國家。今次行動中，海關共拘捕4名男子(25至60歲)，他們涉嫌違反《商品說明條例》，案件仍在調查中，4名疑犯現正保釋候查。檢獲的冒牌貨質量參差不齊，售價是正牌貨的3至5成。