荔枝角收押所擬重建增410個收容額　局方指足夠應付需求

荔枝角收押所於1977年落成並開始運作，鑑於設施日漸老化，在囚人士的羈管環境亦過度擠迫，懲教署建議進行原址重建收押所的附翼，同時可配合「智慧監獄」的推展，亦建議一併為收押所主翼大樓進行局部翻新及更新監察系統的工程。擬議工程費用估算約為55.68億元。

保安局文件指，在2021及2022年，荔枝角收押所的平均在囚人口分別為1,550和1,541人(即分別是現時收容額的104.45%和103.84%)，預計重建後可以增加410個收容額，使收押所的總收容額增至1,894個(即約增加27%)。不少議員關注預計將來的收押數字，詢問增加的收容額是否足以應付日後需求。局方指，目前收押人口應已達高峰，因為疫情過去，法院恢復正常運作，案件亦得以審理，又指考慮過本港人口增長率及釋囚重犯率，認為還押人口應該會慢慢下降，新增的收容額足夠。

另有議員認為重建翻新後，加入智慧監獄的元素，改善懲教人員工作環境、在囚及還押人士的生活環境，認為造價尚算合理。懲教署表示，目前擬在荔枝角收押所實施智慧監獄項目有至少15個，當中包括監察視像分析系統、機械人晚間巡邏系統，會繼續檢視有何新科技可應用於相關收押所。此外，有議員擔心工程延續8年，會否影響羈押環境，問局方會否考慮將目前荔枝角所有人口安置到其他院所，縮減工程時間。局方指，工程期間工地與囚室等會分開，故對保安問題有信心；又指考慮到還押人士頻繁來往法庭的交通問題、人手配置、羈押環境等，目前分階段進行工程是最具成本效益。