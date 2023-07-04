今年首六月異常溫暖　上月平均高溫29.2°C　酷熱驟雨雷暴樣樣有

受南海北部的海面溫度偏暖及受偏南氣流影響，本港今年6月較正常炎熱。天文台今日(4日)公布，6月平均最高氣溫及平均氣溫分別為攝氏31.9度、29.2度，較其各自正常值高出1.2度及0.9度，均是有紀錄以來6月的第4高。此外，由於今年首6個月的每個月都較正常溫暖，本港今年上半年異常溫暖，平均最高氣溫為攝氏25.5度，是有紀錄以來同期的第3高。

天文台又指，6月平均最低氣溫攝氏27.1度較正常值高0.6度，是有紀錄以來其中一個第5高。此外，平均氣溫及平均最低氣溫分別攝氏22.8度20.8度，均是有紀錄以來同期的第5高。而上月總雨量為490.9毫米，與正常值491.5毫米相若。本年首6個月的累積雨量為841.3毫米，較同期正常值1,082.5毫米少約22%。整個6月有兩個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。

受從廣東內陸南移的強雷雨區影響，本港在6月1日早上就錄得大驟雨及強烈狂風雷暴，屯門及西貢錄更得超過50毫米雨量，香港境內更錄得超過1萬次雲對地閃電。隨着強雷雨區遠離，受高空反氣旋影響，6月2日及3日下午天氣極端酷熱，多處地區最高氣溫上升至攝氏35度或以上。天文台在6月2日下午錄得全月最高的攝氏35.2度，亦是有紀錄以來6月份絕對最高氣溫的第3高。而受南海北部及北部灣徘徊的季風低壓和隨後在華南沿岸發展的低壓槽影響，本港6月5日至11日期間，天氣夾雜部分時間有陽光、驟雨及雷暴。

至6月中旬，受在廣東沿岸徘徊的低壓槽影響，本港天氣轉壞，間中有大驟雨及狂風雷暴，其中6月17日下午因雨勢特別大，天文台需發出紅色暴雨警告信號，當日新界部分地區有嚴重水浸報告。而受西南氣流、高空反氣旋等影響下，本港其後大致多雲及有驟雨，部分時間有陽光。至6月25日起，受位於中國東南部的高空反氣旋及一股偏南氣流影響，本港天氣夾雜部分時間有陽光、驟雨及局部地區雷暴。另受位於南海東北部的熱帶擾動及隨後的一股偏南氣流影響，該月最後3日香港天氣繼續夾雜部分時間有陽光、驟雨及局部地區雷暴。