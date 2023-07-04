曱甴中湯換取9折優惠　網民斥事主應聯絡食環署　而非接受折扣

再有人外出用膳時被「加料」！有網民今日(4日)在香港茶餐廳及美食關注組發文，稱在炮台山某中菜館遇到曱甴中湯，惟「叫樓面處理完全冇反應」，待結帳時要向店員展示相片，才獲9折優惠，坦言該餐廳「認真識做生意」。不過，網民對事主的處理方法有保留，認為事主應向食環署投訴，而非接受9折優惠，直斥「就係有你呢啲咁嘅人，佢哋先可以咁簡單就解決(問題)。」

從事主上載的圖片可見，一盅中湯上竟然「加料」了一隻死曱甴，且用匙羹舀起，估計曱甴有半隻手指尾的大細，事主最終以店舖提供9折優惠了事。有網民留言，笑問事主中湯「好唔好飲」，又讚其視力甚佳，「(曱甴)咁深色都俾你睇到」，亦有人幽默地指曱甴是藥膳、藥材，可「滋陰補腎」、「除痰定驚」。

對於店方提供的9折優惠，有網民笑指「因為隻曱甴已經高溫處理，所以只有9折(優惠)」、「如果得曱甴腳應該得95折(優惠)」、「搵多野老鼠落去，(即享)8折(優惠)」，甚至認為，「如果(曱甴)可以游水就5折(優惠)」。亦有人認為餐廳直情應豁免事主費用，兼向其致歉。

不過，事主亦引來部分網民批評。有人質疑事主接受折扣後卻「放上網公審」，亦有人不明白為何事主不直接聯絡食環署，直指「正常人係撥打電話俾食環，而唔係接受嗰九折」；「就係有你呢啲咁嘅人，佢哋先可以咁簡單就解決(問題)。」