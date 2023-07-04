母稱女兒遭性侵不止1次　影片見張健華扣上褲頭　怒罵：害人蟲　

葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，被指在2014年於辦公室內涉性侵女院友被起訴但獲撤控，其後女院友由母親代表入稟區院，向張健華和涉事兩間公司索償約134萬港元。案件今（4日）於區院續審，女院友母親出庭作供。她稱從女兒處得知，張不止1次性侵女兒，亦曾試過在院舍士多房非禮她。該母親接受張親自盤問時，不時情緒激動怒罵對方，並直斥張是：「害人蟲」。

女原告由其母親代她入稟，3名被告依次是張健華（61歲）、康橋護理服務有限公司及康橋的母公司智友集團有限公司。原告方曾指張被指於2014年8月10日在辦公室性侵原告前，有院友在辦公室外拍攝，庭上播放院舍的閉路電視片段及院友拍到的片段，片段中事主進入辦公室約3分鐘，張承認為片中男子，但爭議院友拍攝的時間。原告母親供稱院友拍攝的片段中，可隱約看到有男子在辦公室磨砂門後上身向前傾，似乎對前方人士有所動作，及後更有扣上褲頭動作。

原告母親指女兒案發當日變得難哄，其後有院友向她展示片段並稱「張健華係咸濕佬，比糖你個女食」，她於翌日遂叫原告胞妹陪同原告報案。原告母親又指同類事件並非首次發生，她曾聽原告於同年5月說過張曾在士多房非禮她，只是沒有證據，她一直觀察張，無讓女兒搬出院舍，但有嘗試找其他院舍。

張盤問原告母親時指在案發前約兩星期，因原告發脾氣把碗「掉落街」，並跌落樓下老人院「掉爛嘢」故遭投訴。張稱當時一直處理該投訴，案發當日他亦是叫原告到辦公室處理投訴事宜，法官亦引述張的書面供詞指他當時只是叫原告乖些並會有獎勵。原告母親即質疑為何不在辦公室外處理而是一男一女在房間內，並稱「我帶你老婆入間房畀男人X得唔得呀！」張又詢問有否聽過原告曾說過「出去平台玩自殺」，母親則稱「玩你條命，無聽過，唔好作故仔」。張又指知否原告只有8歲智力，母親指清楚，但強調女兒之前亦懂得很多，並認得家人的名字及住址等，但現時卻「乜都唔認得，且會瀨屎瀨尿」。另外張又質疑為何在8月10日事件後無即時帶原告離開院舍，母親則指當時想先與他人商量，但現感後悔並指自己「係笨」。

案件編號：DCPI 648/2018