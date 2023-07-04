九龍城步行徑揭幕　配合AR一睹往日風景　七旬街坊化身導賞員

九龍城歷史悠久，為推廣龍城文化，香港聖公會福利協會於今日（4日）舉行「躍變·龍城」九龍城主題步行徑揭幕禮，為市民日後再添周末遊玩好去處！步行徑全場6.5公里，花6年時間耗資8,000萬港元，終於近日正式竣工，並開放擴增實境（AR）技術體驗，讓市民可使用手機應用程式體驗步行徑，提升互動性及趣味。有老街坊對九龍城變化之大既感驚歎又感無奈，為紀念往昔歲月，將小時候的無憂歲月創作成聲音故事，讓市民可沿途體驗九龍城的往日時光。

步行徑於2018年獲「市區更新基金」撥款興建，分為5個不同特色路段，包括「寨城憶古」、「大宋遺扯」、「社區藝術」、「海心留痕」及「廟堂之旅」，由九龍樂善堂為起點，至香港聖公會聖匠堂至聖母堂為終點，串連九龍城，土瓜灣及紅磡，並加設標誌路牌、特色欄杆、設計渠蓋等。雖然路段早在2019年便已完成開放，但近日終可一併開放其餘路段，加入AR技術，市民可透過下載手機應用程式並掃描步行徑途中路標上的二維碼，在手機屏幕上一睹以前九龍城的風景。

年屆73歲、在九龍城土生土長的舊街坊阿田，中小學均在九龍城就讀，對九龍城的光輝歲月充滿回憶，形容九龍城「變化好大，（變到）翻天覆地。」雖然80年代搬離九龍城，但阿田仍不忘小時候在九龍城生活的點點滴滴，面帶笑容憶述小時候替九龍城街市的豬紅店工作，每日早上5時起床只為賺取5毫子零錢，啟發了他為步行徑創作聲音導航故事。

而年屆70多歲的街坊寬姐，現時亦有為步行徑作導賞員，認為工作有意義又開心，她憶起當年坐人力車陪伴嫲嫲前往九龍城觀音廟參拜，又想起當年在九龍城讀中學的時光，希望以自身回憶推廣歷史文化予大眾。