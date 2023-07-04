未來5年平均逾3萬公屋落成　輪候時間有望降至4.5年

為進一步縮減公屋輪候時間，今屆政府加快了覓地建屋的步伐。港府官員今日(4日)出席活動時表示，未來5年連同3萬個簡約公屋單位，公營房屋落成量將明顯改善，每年平均將有31,700個單位落成，相較之前10年每年平均約15,800個單位，興建量高出一倍；而政府目標在下一個5年期，即2028/29至2032/33年度，料可將落成量推高至約46,000個單位，即增加約3倍。因應此情況，黃指公屋輪候時間有望進一步縮減，從2021/22年度的6.1年高位，下降至2026/27年度的4.5年。

港府提及，覓地建屋需要改劃土地用途，當中有些項目爭議不少，如早前在城規會熱熾討論的粉嶺高球場；惟他指政府必須顧全大局，遇到問題時，希望與社會共同解決，而非輕易放棄。

官員續指要成功改劃土地必須經過一定過程，不能單靠長官意志，市民的參與、城規會的討論等亦同樣重要；指政府現正全力推展簡約公屋項目，以及北部都會區和交椅洲人工島計劃，稱該兩大發展項目同樣重要，兩者均為未來公營房屋供應重鎮，惟強調只要其中一個未能落實，均會影響整個社會的發展。