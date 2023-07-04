超級月亮掛雲霄　下月兩現變藍月　中秋又再照地塘

今年首個「超級月亮」已於昨晚(3日)亮相，可惜天公不作美，本港受天氣因素影響，多地均未能目睹。不過，各位「追月迷」唔需要覺得失望，因為今年夏季尚有3次機會可親眼觀賞超級月亮，其中8月更有兩次機會，當中包括8月31日的「藍月亮」，將是今年距離地球最近的月亮。

不少網民昨日及今日(4日)在Facebook群組「香港風景攝影會」上傳多張「超級月亮」的相片，其中在將軍澳跨灣大橋可見月光額外明亮，在夜空中特別顯眼。美中不足的是，本港多區昨晚多雲及有驟雨，港人難在雲海中目睹超級月亮的全貌。不過，美國太空總署表示，7月的超級月亮會維持3天，月球與地球的距離維持約36萬公里，較平均正常距離近超過2萬公里，意味市民尚有機會在今、明(5日)兩晚目睹其風采。

除此之外，今年另外3個超級月亮，將分別會在8月2日、8月31日及9月29日出現，當中9月29日適逢中秋節，市民屆時既可與家人團圓，又可一同賞月食月餅應節。而8月31日的超級月亮會是今年最大的「滿月」，屆時月球與地球之間距離只有35.7萬公里，相信屆時月光將更加明亮，亦可進一步清楚的觀賞月亮的輪廓。