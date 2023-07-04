日本擬核廢水排海　國際原子能機構總結報告　港府：正審視內容

日本福島核廢水排海惹起關注，國際原子能機構今(4日)就核廢水排放計劃的安全性檢視發表總結報告。港府隨後表示，早前成立的跨部門專責小組正審視報告內容，對排放計劃作進一步風險評估，會向日方索取更多如何確保排放安全性的資料及科學證據，並與日本當局跟進有關事宜，強調會採取措施保障本港食物安全和市民健康。

港府續指，自2021年日本政府宣布採用海洋排放計劃後，已多番就排放計劃對食物安全的影響向日本表達關注，表明在國際社會未有共識前，日本不應單方面將核廢水排放至海洋，免對環境造成不可逆轉的影響，又指有關排放料持續30年，擔憂日方如何確保淨化裝置能長期有效運作，及如何確保排放計劃不會對食安至海洋生態構成潛在風險。港府亦已多次向日方表明，一旦日方啟動排放，港府會採取管制措施，包括收緊日本高風險縣份的水產品的進口管制，防止可能受影響的日本食品入口。

當局強調，在全面考慮國際原子能機構的總結報告內容、國家專家的意見，以及風險評估等相關資料後，會以科學、風險為本的原則，制定及公布對日本相關食品的進口管制措施。