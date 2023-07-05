文憑試7.19放榜　學友社即日起免費派發9萬套《出路指南》

今年中學文憑試將於7月19日放榜，為助學生綜覽各升學就業途徑，學友社宣布即日起免費派發9萬套《出路指南2023》，為中六畢業生提供全面多元的升學就業資訊，做好前程規劃。指南一書兩冊，將透過全港中學向學生及家長派發；市民亦可在學友社及指定公開派發點免費索取。

《出路指南》涵蓋全面的升學就業出路，可為不同成績及志向的同學作參考。指南內容包括大學聯招及SSSDP課程、聯招以外自資學士學位及副學位課程、應用教育文憑、全日制證書及文憑課程、經評審非本地學士學位課程、大中華地區及海外升學、中六重讀、職訓課程及就業輔助計劃、學徒訓練計劃等資訊，而職場情報則新增近年熱門的幼兒教育及社工行業。指南同時收錄「最新聯招課程動向」、「聯招院校彈性收生安排」及「SSSDP副學位」等專題，並載有多位專家的升學輔導及分析文章。

而為方便學生閲覽，「一站式學生資訊網站 student.hk」亦提供電子版指南，供免費下載。網站亦會在放榜期間，持續發放最新的升學就業資訊。而在文憑試及聯招放榜期間，即7月15日至24日，8月8日至10日、15日至17日，學友社將開設「放榜輔導熱線」，當中7月18日會提供通宵服務，為學生、家長及老師提供升學諮詢服務。