唐乃勤初中成功辦數碼視藝展　將藝術元素結合科技

科技發展一日千里，若視覺藝術配合科技呈現，相信欣賞效果會更上一層樓。保良局唐乃勤初中書院於今年4月28日至5月2日，成功在賽馬會創意藝術中心L0藝廊舉行。同學在是次展覽運用所學，於疫情期間創作數碼藝術作品，將科技成為分享藝術概念的媒介，學生發揮創意，將「STEM」重新演繹，透過「S」、「T」、「E」、「M」4個展區，帶來非傳統的視覺藝術展。

當中「S」代表「Space(時空)」，透過三維立體畫作，帶領參觀人士進入唐中校園，窺探特色校園設施。「T」代表「Time(時間)」，3位校長先後帶領唐中發展，透過由回憶記錄拼砌而成的「時光隧道」，回味不同階段的唐中好時光。

「E」代表「Electronic(電子)」，於互動投影展區，透過與電子數碼畫作互動，連結及體驗唐中充滿活力的科技科學教育。「M」代表「Metropolis(大都會)」，AR擴增實境藝術作品讓參觀人士輕鬆穿梭現實與虛擬，享受唐中多姿多采的校園學習活動，如同未來的都會宇宙充滿各樣豐富生活的元素。

展覽吸引不少教育界同工、家長、學生及藝術愛好者。參觀人士指，非常欣賞同學的創意和藝術表達能力，參觀時細味展品的設計心思，當中AR擴增實境藝術作品更讓參觀人士驚艷，對於利用iPad與作品互動，穿梭現實與虛擬，感覺新穎，表現雀躍，紛紛拍照留念。展覽亦吸引友校視藝老師到場取經觀摩，希望日後融入在自己的教學之中。