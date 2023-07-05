藝發局辦兩項藝術培訓計劃培育人才　提供逾200個實習機會

香港藝術發展局獲文化體育及旅遊局支持，獲得藝術及體育發展基金撥款9,771萬港元，推出兩項全新培育多元藝術人才的計劃，包括「藝術人才見習配對計劃」及「新苗發展資助計劃」，在下年度及2024/25年度提供200個新苗項目及210個實習機會，涵蓋全港專業藝術機構及藝團，全方位培育本地的藝術人才，讓年輕人一展抱負。

當中「藝術人才見習配對計劃」獲得7,726萬港元的撥款。這項為期兩年的計劃每年將支持105個見習職位，為近3年內於本地及海外高等院校的畢業生提供一個於藝術機構和團隊工作的實習機會，增進對藝術機構和團隊運作及業界的認識，從而鼓勵他們在業界作專業及長遠的發展，為各藝術範疇培育新進藝術行政人員、表演藝術人員、製作人員以及藝術科技人才。

該計劃分為「藝術行政人員見習計劃」、「表演藝術及藝術製作人員見習計劃」及「藝術科技人才駐場計劃」3大部份，前兩者見習期為18個月，每年分別提供30及55個名額，至於後者則採用12個月計劃形式，每年提供20個名額。「藝術科技人才駐場計劃」將以計劃形式進行，藝發局會透過公開邀請的方式，邀請年青藝術科技人才提出具創意的計劃，並從中揀選20個具潛力發展的構思或計劃，為他們介紹合作和聯繫的藝術家或團體、提供顧問導師、計劃費用及資助，於12個月內將建議的計劃進行實體演練。

至於全新推出的「新苗發展資助計劃」則獲得2,045萬港元的撥款，為期兩年，分4期每期支持約50個計劃，每個計劃資助上限一般為9萬港元。新計劃將針對近5年內完成本地或海外藝術相關大專課程(包括副學士)，從未獲得本局任何資助及/或政府相類似的項目資助的人士，為他們提供機會及資助。「新苗發展資助計劃」現正接受申請，「藝術人才見習配對計劃」現已接受藝術機構及團體報名，並將於本月10日起接受畢業生申請。