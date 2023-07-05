港通緝8外逃國安犯　澳洲總理稱不可接受

香港政府周一（3日）宣布通緝8名外逃國安罪犯，其中2人身處澳洲，分別是任建峰和許智峯，港府揚言終身追究相關人士，無論他們走到天涯海角均會被追捕。澳洲總理阿爾巴內塞周三（5日）指港府做法不可接受，澳洲將繼續在力所能及的範圍內與中國合作，同時在必須的領域表達反對，而中澳在人權問題確實有分歧。

澳洲在野自由黨的影子內政部長帕特森（James Paterson）則指，港府發出的通緝令已足夠令人不安，港府後續的表態更是令人心寒。帕特森表示，以任建峰為例，他是澳洲公民，被指控在澳洲以澳洲公民身份從事完全合法的言論自由和政治活動，卻被終身追捕，這不是小問題。帕特森認為阿爾巴內塞應重新考慮今年稍後是否訪華，又指如果中方想與澳洲建立更強勁的雙邊關係，隨時可撤銷通緝令。

中國外交部發言人毛寧周二（4日）曾指，被通緝人士充當外部反華勢力干預香港事務的「急先鋒」，對個別國家公然詆毀《港區國安法》、干預香港特區法治表示強烈不滿和堅決反對，有關國家應停止包庇罪犯。港府同日亦表示，強烈反對和譴責有國家肆意對通緝在逃人士的行動作無理抨擊。