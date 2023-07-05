短訊抽查消費券資格須3天內致電回覆　涉及10多宗懷疑欺詐個案

港府今年分兩期派發最多5,000港元電子消費券，首期3,000港元已於4月16日派發，餘下2,000港元將於7月16日發放。不過，政府表示將以短訊方式對所有登記人作資格審核，抽查是否符合領取資格，例如是否在港居住等。

財經事務及庫務局首席助理秘書長莊國民今早在電台節目表示，近日已向部分市民發放有關短訊，並要求在3天內致電予秘書處或承辦商，工作人員會在電話中解釋抽查安排。若被抽中的市民在3個工作天內無回覆，當局會以短訊通知有關人士失去領取資格，若聯絡秘書處補交資料，仍可領取消費券。莊強調，當局不會要求市民提交個人資料，獲抽查的市民須以電郵或親身到秘書處提交資料。至於被抽查市民數字，他表示不方便透露，僅稱目前約一半人回覆後，獲確認資格。

鑑於近日有市民表示收到關於消費券計劃的來電或短訊，擔心有騙徒假冒秘書處或承辦商騙取個人資料，莊國民表示當中涉及10多宗懷疑欺詐個案，已轉交執法部門跟進。當局又提醒，包括致電登記人時不會播放電話錄音；所有短訊不會提供任何網站連結；不會向登記人直接索取個人資料；以及政府或承辦商只會通過以下特定電話號碼致電或發出短訊。市民可以留意以上特點，分辨短訊真偽。