精簡環評首項目　中大及科學園對出擬填海60公頃　料建1.1萬伙

政府於上月底通過優化《環境影響評估條例》程序的相關條例修訂，土木工程拓展署最近向環保署申請環評概要，建議在中大及科學園對出沿岸填海約60公頃，屬前年政府公布重啟的馬料水填海計劃，預期填海所得土地主要供創新及科技發展，料最快2029年分階段完成，成為環保署首個接獲申請環評研究概要的項目。

根據土木工程拓展署就馬料水填海項目提交的工程項目簡介顯示，政府於2021年發表的《香港2030+》最終建議提出，馬料水填海及沙田污水處理廠搬遷至岩洞後騰出的土地，可在中期至長期增加土地供應，建議作創科發展。政府參考《香港2030+》報告建議，2021年《施政報告》宣布重啟馬料水填海計劃。該署於去年7月展開研究，確定擬議填海計劃的填海範圍和技術可行性，為期24個月，視乎所需法定程序，預計擬議填海工程分階段進行，並於2029年起逐步完成。按早前顧問假設填海60公頃，連同搬走沙田污水處理廠騰出28公頃土地，可以提供11,000個單位，人口34,100，提供41,500個就業機會，規模之大宛如一個大型屋苑。

至於填海對附近生態及環境影響方面，土木工程拓展署表示，填海有可能影響到吐露港水域一帶的珊瑚群落和彭福公園的鷺鳥林等。而中文大學及馬鞍山多個私人屋苑，或會受填海工程產生的空氣污染物和噪音影響，又表示環評研究會根據評估結果制定緩解措施，確保影響維持在可接受水平。而馬料水填海項目擬以非浚挖方法填海，以減少挖出沉積物。

環保署就指，土木工程拓展署於7月3日就馬料水填海項目，按《環評條例》向該署提交工程項目簡介，以申請環評研究概要。環保署稱，土木工程拓展署已提前做環評前期準備，包括生態基線調查，並會善用中央環境數據庫，提升效率。透過上述優化建議，預計填海項目環評程序可縮至約18個月內。