去年6.5萬次要求互聯網供應商移除資料　涉詐騙等罪行

網上詐騙案宗數有上升趨勢。議員黃錦輝提出書面質詢，問到執法部門就詐騙案，要求社交媒體平台移除過多少個假帳戶，又關注有否考慮就社交媒體平台自我監管事宜立法，以作規範。保安局回覆指，執法部門去年向本地及海外網上服務供應商提出移除資料逾6.5萬次，但指出相關移除要求是涉及不同罪行，非單是針對詐騙案。

局方指，去年詐騙案有27,923宗，7成為網上騙案；2021年及2020年則有13,859及10,716宗詐騙案，網上騙案佔整體分別72%及69%。執法部門向本地及海外網上服務供應商提出移除資料的數字，2020年至2022年分別有5,567、35,287及65,578次。

被問到現時有否法例要求社交媒體平台進行自我監管，包括主動移除欺詐廣告、封鎖虛假或懷疑進行欺詐活動的帳戶。局方僅指，執法部門一直採用多機構合作模式，與社交媒體平台保持緊密聯絡機制，如在社交媒體平台上發現與罪案有關的資料，會主動聯絡該平台，而各社交媒體平台亦應履行機構社會責任，設立行為守則、服務條款及私隱政策，以規限用戶在相關平台上發放的資訊內容，防止用戶不當地使用其平台發放資訊。