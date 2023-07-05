政Whats噏：首次嚟立會　空手道運動員李嘉維：有啲緊張

今日（5日）晨早流流，立法會一班議員仲有運動員齊集大堂，究竟做緊咩呢？

原來係因為杭州亞運會就快開始啦！班議員就話要幫港隊「集氣」，仲邀請咗綽號「亞洲車神」嘅黃金寶同香港空手道運動員李嘉維嚟立法會。李維嘉話之前都代表過香港去其他地方比賽，所以體運會去得多，立法會就第一次嚟，有啲緊張咁話，都多謝香港市民為佢哋打氣，相信會有好強動力咁話。

黃金寶都話希望大家可以多啲參與亞運會競賽、賽事，仲話「獎牌一定有，顏色唔知道」，不過如果獲得大家嘅支持鼓勵，相信獎牌嘅顏色就會同「堅仔」一樣喎。

咁「堅仔」咩嚟㗎？原來係一隻黃色嘅獅子，係有知專設嘅作品，獅子係代表「獅子山精神」，立法會主席梁君彥都話，今次係「集氣」，希望香港運動員愈來愈堅，屢創佳績，全力以赴，為港爭光咁話，今次香港仲排除860名運動員，參加劍擊、游泳、武術、划艇、羽毛球等賽事添！

至於體育專員依家有冇人選，會偏向揀公務員定退休運動員？文化體育及旅局局長楊潤雄話會綜合考慮，人選一定要有一定經驗做到體育行政工作，都希望整體可以帶領香港體育界政策向前發展，所以「好難話邊類人」。