東九龍線拖多年未建　政府稱當區交通日趨完善　議員轟不符事實

九龍東是本港第二個核心商業區，東九龍線拖延多年未建，但當局卻稱該區交通日趨完善若起多名議員不滿。議員鄧家彪今在立法會上反駁與市民感受不符，由觀塘去啟德搭巴士要45分鐘，指摘現實根本「好唔理想」，他質詢當局會否重啟擱置的啟德單軌等連結系統。

工程界議員盧偉國對啟德環保運輸系統表示遺憾，詢問探討多年的東九龍線進度如何。另一議員楊永杰指政府要在啟德興建雲巴為時已久，時至今日卻還是以多元組合系統作為啟德接駁交通，即巴士小巴，直言這不是解決交通問題的方案。

運輸及物流局指多元組合不止巴士，還有自動系統等，當局正探討世界各地的綠色集體運輸系統，包括雲巴等技術，以及如何運用到啟德地區，研究已進入比較成熟的階段，至於東九龍線建造高架捷運系統，預期今年之內完成研究，相信稍後會向公眾作出交代。

另一議員陳沛良希望把官產學研模式納入東九龍支援創科。當局指東九龍有潛力發展創科產業，雖然有別於新田科技城高端大規模，但優勢在於單位小，可以多元化，租金更加便宜，能幫助到初創企業，個別企業已與大學有探討，又重申政府很樂意跨部門合作，探討大學科研與企業的合作空間。