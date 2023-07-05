各智庫目標關注重點不同　政府：不宜公帑直接資助連作

外界有聲音認為政府應加大對本港智庫界於資金和人才方面的支持力度，議員周文港關注由特首政策組管理的「公共政策研究資助計劃」和「策略性公共政策研究資助計劃」的具體評審準則分別為何，就此提出書面質詢，例如會否傾向甄選以學術研究或應用政策研究為主的計劃書等。

當局回應指，「公共政策研究資助計劃」和「策略性公共政策研究資助計劃」 是政府為支持高等院校及智庫推行實證為本的本地公共政策研究而設的資助計劃，由特首政策組負責管理。兩項資助計劃均旨在促進公共政策討論，從而加強政策制訂，以回應社會需要和培育所需人才。

因此，獲資助的研究項目，均屬聚焦問題並以尋求解決方案為本的應用研究，以及針對策略性及長遠議題進行具前曕性的研究，其研究成果可有效和實際地轉化成政策，但學術性質為主的研究一般不會獲得資助。

評審兩項資助計劃申請的工作由具豐富經驗學者組成的評審委員會負責。評審準則是研究質素及有關研究是否切合本港的公共政策發展需要，包括研究成果、研究團隊的能力、研究計劃是否切實可行 等。此外，特首政策組亦會邀請相關政策局/部門提供建議及意見，以及邀請本地和非本地具豐富經驗的學者和專家，包括特首政策組專家組的成員擔任外部審視員，協助評審相關的研究計劃書及為有關研究申請提供意見。

當局又指在檢討並蒐集政策研究界別的意見後，自2013/2014年度起修訂了上述兩項政策研究資助計劃的運作模式，把申請資格由原來只包括大學教育資助委員會資助的院校，擴展至其他頒授學位的本地高等教育院校及本地非牟利公共政策研究智庫，以便讓更多本地公共政策研究群體，包括民間智庫可申請研究資助。政府會繼續致力促進智庫界的發展，包括與政策研究群體保持緊密溝通及積極進行政策研究成果的對接。考慮到不同民間智庫各有不同目標和關注重點，直接由公帑撥款資助其運作未必合宜。