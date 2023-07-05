訪問稱港大重建項目施工有質量問題　精進建築訴潘焯鴻誹謗

中科監察主席潘焯鴻，於上月及本月初在社交網站及接受電台訪問時，就香港大學西高山校園重建項目被揭施工質量有問題的事件發表評論，並談及該工程的總承建商精進建築。精進建築昨（4日）就事件入稟高院控告潘及其公司誹謗，要求被告方作出賠償，並要法庭頒令禁制對方再作出相關言論並把早前的言論下架，同時要求對方道歉。

原告是精進建築有限公司，被告分別是潘焯鴻及其公司中科媒體有限公司。入稟狀指潘於今年6月26、27分別在其YouTube頻道發布的2條片段，包括題為「[鴻綠燈]EP622 潘焯鴻｜港大校園發展工程管理質素惡劣」、「[鴻綠燈]EP623 潘焯鴻｜港大西苑蜂蜜豆腐」，在同月26日接受電台節目《在晴朗的一天出發》及於本月2日在《看中國》的YouTube頻道接受訪問時，談及有關原告的言論。原告認為相關言論對其構成誹謗，令原告有所損失，並認為對方目的在於令其生意有貶損。原告現要求被告作出道歉及賠償，並要法庭頒令禁制被告發表相關言論等。

另外潘焯鴻與另一名女子於昨日亦被一間財務公司入稟高院，追討物業按揭貸款逾1,900萬港元。原告是香港信用財務有限公司，被告分別是潘焯鴻及朱瑞芳。入稟狀指兩名被告分別於去年9月26日，以其擁有的將軍澳海翩匯的單位及九龍加多利峯的單位作抵押，令原告共批出1,750萬港元按揭貸款。不過2人只償還了不足12萬港元，原告現要求對方償還本金連利息共約1,900萬港元，並要將物業交吉。

案件編號：HCA 1040,1044/2023