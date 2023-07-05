議員質疑暑熱停工安排　當局指勞僱間可另行協商

勞工署上月2日三度發出工作暑熱警告，警告由取消至重新發出分別只相隔10分鐘和20分鐘，有議員今日(5日)提出質詢，指政府會否檢討《預防工作時中暑指引》的安排是否合乎常理及切實可行，以及有否探討其他方案替代間歇性停工的安排，勞工及福利局局長孫玉菡表示，《指引》為協助僱主、僱員以風險為本原則，合理地採取適當措施，減低員工中暑風險，過去進行諮詢時業界和持份者也未有反對意見，指未來會加強宣傳、保持溝通。

議員謝偉銓提出質詢，指有受影響的僱主及僱員感到無所適從，亦有不同業界人士反映《指引》所載建議，與當局在諮詢期間提出的建議有很大出入，當局會否因應《指引》實施後出現的問題和各界的意見，包括與業界探討以其他方案替代間歇性停工的安排。

孫玉菡回應指工作時的熱壓力，是受到工作環境、性質和員工個人健康等多方面風險因素影響，勞工署鼓勵僱主參照指引，預先為僱員工作時的熱壓力作出風險評估，訂定所需防暑措施，包括適當休息時間安排。若僱主採取其他適當防暑措施，如工作位置設有遮蔭措施、提供加強散熱設備，可適當地減少休息時間。孫強調暑熱警告取消後，技術上可能再度發出，但不會影響警告生效的時段內，每小時按需要而實施相關防暑措施的可能性。孫強調會和業界保持溝通，及加強宣傳推廣工作。

議員廖長江詢問相關停工安排會否影響日薪制出糧的工人，孫回應《指引》只是一般性，歡迎僱主和僱員之間另行協商，可制訂符合自己需要的特定指引。議員劉國勳詢問增設如風扇等相關措施，可以扣除多少休息時間，孫回覆指每一項措施可以減少15分鐘，如有好的遮蔭、風扇，則總共可以減少30分鐘。