5年724宗意外或職業病死亡　議員斥政府訂標準工時一拖再拖

政府在2017年委託職業安全健康局進行「工作間死亡個案與工作情況關係的研究」，而報告指工作間死亡與工作因素沒有直接關係。有議員今日（5日）在立法會提出有關僱員因工作過勞而受傷或猝死事宜，質詢政府會否就「標準工時」和「最高工時」立法，又批評政府針對標準工時立法「一拖再拖」。政府回應指兩項議題社對社會發展、和僱員關係，和工作文化有深遠影響，當局會繼續推進討論。

議員郭偉強指政府由2018年至今，勞工處每年錄得僱員在受僱工作期間，非因工遭遇意外，而突然死亡的個案宗數，而有關個案涉及的行業和工種，以及跟進工作的情況，又要求當局交代會否推出針對性措施，包括為標準工時立法，以防止有僱員因操勞過度而受傷或猝死。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，對於「工作過勞非醫學診斷」，國際勞工組織未有就工作過勞制定指引。由2018年至2022年期間，勞工署接獲僱員在工作期間非因意外，或職業病死亡數字，分別為131宗、138宗、136宗、159宗和160，合共724宗，有677宗已完成處理。他又指社會各界就標準工時立時存在分歧，而且對社會發展、和僱員關係，和工作文化有深遠影響，當局會繼續推進討論。

郭偉強反駁指國際非沒有標準，國際勞工組織在2021年發表報告稱工時55小時以上，令心腦血管疾病死亡的個案74.萬宗。他又批評政府針對標準工時立法「一拖再拖」。另一議員顏汶羽問到政府對「最高工時」的看法，認為「最高工時」有助處理過勞問題。孫玉菡指「最高工時」複雜有爭議目前看不到社會有共識。

另一議員李梓敬則指有不少工人不清楚自己權益，問到政府會如何加強工作協助市民了解自己權益。孫玉菡重申當局會做宣傳，令市民知道自己的權益。