過去3年極端天氣破壞農田魚場　近3000宗申基金補助涉款逾千萬

風季將至，香港漁農業的相關保障機制較其他地區落後，立法會議員何俊賢指業界營運者缺乏支援並難以應對極端天氣及突發事件帶來的衝擊，今日(5日)就相關議題向環境及生態局局長謝展寰提書面質詢。當局回覆指就極端天氣對農田及魚場等造成破壞，漁護署會根據《緊急救援基金條例》發放補助，過去3年，共批近3,000宗個案，涉及金額逾1,000萬港元。

環境及生態局書面回覆指，極端天氣或有機會影響漁農業的突發事件，漁農自然護理署(漁護署)會派員實地視察全港農田的損毀程度，若情況嚴重，漁護署會根據《緊急救援基金條例》(第1103章)啓動緊急救援基金並發放漁農業補助，以援助受影響的漁農民讓他們盡快復業，基金所發放的補助屬援助而非賠償性質。過去三年(2020年至2022年)，漁業方面共批核了29宗個案，發放補助金超過190萬港元；而農業方面共批核了2,929宗個案，發放補助金超過863萬港元。

另外，漁護署為業界就預防極端天氣或突發事件提供技術支援，例如農業方面，因應近年持續酷熱天氣的情況，漁護署派員到主要農作物生產區域，向農民提供防範農作物受酷熱傷害的建議措施；漁業方面，為減低紅潮對養魚戶帶來的影響，漁護署向養魚戶發出紅潮預警，並建議合適的緩解措施，包括適時增氧及魚排遷移等。

環境及生態局和漁護署現正與業界攜手制訂「漁農業可持續發展藍圖」，並計劃分階段推出多項措施以提升本地漁農產品的質量、產值和生產力。藍圖下的部分措施可協助業界應對極端天氣，例如漁護署正推動漁民在新魚類養殖區使用具抗風、抗流和抗浪力強的深海網箱作養殖，以及向農民推廣使用溫室及室內水耕等生產技術等。漁農民亦可申請「農業持續發展基金」或「漁業持續發展基金」下分別設立的「農場改善計劃」或「漁業設備提升項目」，獲得資助購買漁農業設備或物料，有助他們採取適當措施應對特殊天氣狀況。