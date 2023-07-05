公僕用公院服務　過去3年逾167億　住院高達93億

公立醫院人手不足，服務供不應求。政府提交立法會的收據顯示，公務員及合資格人士使用公立醫院的服務，在上年度高近115萬人次，而在過去3年使用普通科、專科門診及住院服務的成本合共167.27億港元，且屬逐年增加，當中住院服務金額最高，逾93億港元。

公務員事務局局長楊何蓓茵書面回覆議員黎棟國有關公務醫療福利的提問，在2020/2021至2022/2023年度，即過去3年現職公務員及其他合資格人士使用醫院管理局)醫療服務，2022/2023年度普通科門診就人次共561,000人次，專科門診佔最多，合共1,311,000；急症室107,000；住院病人住院日次為345,000。

醫管局按當年度普通科門診服務、專科門診服務(包括相關的診斷服務)及住院服務使用量和平均單位成本，而計算出向公務員及合資格人士提供有關服務的醫療服務成本，過去3年合共167.27億港元，普通專科門診共12.13億港元、專科門診為62.13港元，而住院服務則為93.01億港元。

開支更逐年增加。3個年度分別為52.98億港元、53.35億港元及58.94億港元，2022/2023年度較上一年度上升3.59%。若以分項服務計算，2022/2023年度普通科門診的成本為4.5億港元，較上年度增0.52億港元；專科門診為21.94億港元，較上年度升1億港元，增幅6.8%，而住院服務則為32.5億港元，增1.67億港元，上升5.4%。

當局指2022/2023年度成本預算已計及2019冠狀病毒病疫情對服務成本的影響，但必須注意的是以上的數字由於是以平均單位成本計算出來，並不準確反映真實的成本，而醫管局沒有對每宗治療個案進行成本的計算，因此無法提供更準確的成本數字。

公務員亦享有普通門診的優先籌，當局指因應2019冠狀病毒病的情況，包括因部分普通科門診診所轉為2019冠狀病毒病確診個案指定診所，部分普通科門診診所在疫情期間為現職公務員提供優先籌的安排曾有所調整，現時優先籌的名額已回復至疫情前的水平，即全年總數約560,000。