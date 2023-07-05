廉署去年接1835宗與選舉無關貪污投訴　按年跌19%

負責監察廉政公署執法、預防、教育和國際合作等工作的4個獨立諮詢委員會，包括貪污問題諮詢委員會、審查貪污舉報諮詢委員會、防止貪污諮詢委員會及社區關係市民諮詢委員會今(5日)發表2022年工作報告。其中廉署去年共接獲1,835宗與選舉無關的貪污投訴，按年減少19%，貪污問題諮詢委員會得悉貪污投訴數字下跌，主要是因為去年初第五波疫情肆虐，經濟活動大減以至貪污投訴相繼下跌。

執法方面，負責監察廉署執行處工作的審查貪污舉報諮詢委員會聽取共26宗已完成調查的重大案件報告，亦審議共1,638宗性質較輕並已完成調查的案件，及393宗無法追查的貪污投訴，並提供意見。委員會察悉，具名投訴佔整體投訴71%，顯示市民願意挺身而出舉報貪污。

預防貪污方面，防止貪污諮詢委員會去年審閱防止貪污處就政府決策局/部門和公共機構工作的68份審查工作報告，知悉防貪處向它們提供588次防貪建議，防貪處亦因應私營界別要求，提供1,022次防貪建議。此外，防貪諮詢服務透過服務熱線處理共711個公眾查詢。廉署亦為政府決策局/部門、公共機構及私營機構舉辦187次防貪研討會，接觸超過1.3萬人。倡廉教育方面，負責監察社區關係處各範疇工作和提供建議的社區關係市民諮詢委員會指，去年下半年疫情逐漸緩和時，廉署加強教育及宣傳工作，例如為青少年舉辦的「iPLUS青年發展計劃」、「iJunior小學德育計劃」；其他不同界別和公眾參與活動包括公務員團隊誠信培訓、「誠‧公‧SUCCESS」公共機構誠信推廣計劃等。