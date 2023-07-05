港鐵今年加薪2.05%至6.15%　工會促按「員工資歷」制增薪點

上月底加價2.3%的港鐵今(5日)宣布，今年度員工加薪，其幅度介乎2.05%至6.15%，而絕大部分員工加幅為4.1%或以上；表現優秀的同事則會另獲發放「工作表現獎」。工會指，經濟、社會復甦復常，港鐵業務、收入和前景趨明朗化，惟加薪加幅低於建議，對此無奈接受。

港鐵表示，今年加薪已考慮公司業績、市場及經濟環境、薪酬趨勢調查結果、同事貢獻等多個因素。具體加幅按照個別同事的工作表現而定，絕大部份員工加幅為4.1% 或以上，而表現優秀的同事則會另獲發放「工作表現獎」。為肯定員工過去12個月貢獻，合資格員工可獲發放「酌情特別獎金」。此外，部分津貼，包括洗衣津貼、農曆新年假期膳食津貼、颱風膳食津貼、夜班當值津貼以及個別職級的定額津貼，亦會作出調整，

香港鐵路總工會指，過去逾3年疫情期間，港鐵員工堅守崗位，為市民提供可靠服務，認為港鐵應重視員工付出，給予肯定及合理薪酬回報。隨着疫情已過，港鐵乘客量回升及多個大型項目發展下，對人才及人手需求必然大增，加薪改善薪酬，提升招聘吸引力和挽留有經驗鐵路人才。

同時，工會建議，港鐵盡快按「員工資歷」制訂增薪點；著重提升員工的福利和培訓，使員工有良好的晉升和發展機會。工會又指，因應本港經濟復甦強勁，各行業不斷提升薪酬待遇搶人手，認為港鐵需在行業之間保持人力資源競爭力優勢，防止員工流失率增加，包括改善薪酬待遇、工作環境和條件、晉升階梯等。