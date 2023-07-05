立會二讀辯論區議會改革方案　議員冀新制度可防「搞亂檔」

立法會今日(5日)恢復二讀辯《2023年區議會(修訂)條例草案》，區議會將由「間選、委任、直選」以「442」比例組成，議席共約470個，其中直選議席大削至約20%，僅88席，並改為雙議席單票制。草案委員會主席廖長江提到，區議會自回歸以來愈趨政治化，變成政治角力場所，當中有2019年當選的區議員，為了政治表態捨棄地區民生，阻撓政府施政，相信新制度有助選出優秀和適任的區議員。

區議會日後亦會引入資格審查以及履職監察制度，議員楊永杰指，區議會選舉將全面落實愛國者治港，杜絕「反中亂港」分子，確保區議會恢復《基本法》非政權性區域組織和服務市民的定位。對行為表現不符合公眾期望的區議員啟動調查，相信新制度有效防止區議員「搞亂檔」，而且避免出現當選後「唔見人唔做野，白逗人工」的情況，更能鞭策區議員積極工作。政府應適時動態更新負面行為清單，並且對於犯事而又案情嚴重的區議員，採取一犯事即「DQ」的安排，以加強區議員的問責性。

議員狄志遠指，自己由80年代開始便與一班志同道合的朋友積極推動及參與區議會選舉，認為區議會的主要功能是反映民意並帶入議會，讓政府在制訂政策時，充份考慮民意，幫助政府施政為民。不期望日後的區議會變成政府的啦啦隊，只為政府推銷政策，強調區議員應多站在市民的角度，表達社會的需要。

狄指區議會新選舉制度，民選議員只有兩成，委任議員則多出一倍，佔四成，因此不能單靠民選議員做事，希望將來的委任區議員應有更積極的表現，然而回顧過去的委任議員比較被動，因他們有全職工作，未能全身投入區議會事務，很多都沒有設立區議員辦事處。由於挑選委任區議員是政府的責任，狄建議政府在委任相關人士時，應考慮人選能否積極投入區議會工作及地區工作。狄又指，區議會是經歷過民主發展的歷程，區議會亦應該走在民主發展路途上，日後繼續增加民主成分。