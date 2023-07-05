張家朗奪金片段改配社運歌　屬首宗審訊後被定侮辱國歌罪

香港劍擊代表隊成員張家朗去年贏得奧運金牌，事後一名男子被指將頒獎片段配上社運歌曲《願榮光歸香港》（下稱《願榮光》），並上載片段到YouTube 。他被控一項侮辱國歌罪，以及一項侮辱區旗罪作為交替控罪。他否認所有控罪受審，今（5日）在東區裁判法院被裁定侮辱國歌罪罪成，是首宗審訊後被定罪的侮辱國歌案。裁判官直言控罪性質嚴重，相當可能判即時監禁，下令被告還押至7月20日判刑，期間為被告索取背景報告。

27歲被告鄭榮進，是一名攝影師。他被控於或約於2021年7月26日，在香港以任何方式公開及故意地侮辱國歌。交替控罪則指他公開及故意以玷污或踐踏的方式侮辱區旗。審訊期間，警署警長徐志聲以專家身份作供，講述對涉案片段歌曲《願榮光》的研究。辯方曾質疑其專家證人身份，指出徐17年前曾因干犯一連串違規行為，包括缺勤及填寫記事冊有違漏，要接受紀律聆訊。裁判官最終決定維持徐的專家資格。

裁判官裁決時指，由於法庭不能簡單以司法認知分析《願榮光》的背景及應用情況，故認為需要專家協助。雖然徐志聲曾接受紀律聆訊，但相關違規行為年代久遠，沒跡象顯示他就此事件所作的研究是馬虎了事，故接納其專家身份。裁判官指，《願榮光》廣泛流傳，內容涉及2019年反修例事件。被告以《願榮光》取代國歌，而旁白及掌聲卻沒有被刪去，認為被告刻意挑選國歌來修改，不會是出於誤會或無知。被告的行為構成侮辱國歌，有損國家象徵及尊嚴，裁定被告面對的侮辱國歌罪成，交替控罪毋須處理。

案件編號：ESCC 1366/2022