疑性侵女院友遭索償134萬　張健華稱帶事主到辦公室開導

葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，被指於辦公室內性侵女院友但獲撤控，不過女院友事後入稟區院向張及院舍民事索償約134萬港元。案件今（5日）於區院續審，張健華出庭作供。張重申案發當日在辦公室是處理原告的情緒問題，並激動地稱「我哋嘅辛酸邊個知？」。

女原告由母親代為入稟，3名被告依次是張健華（61歲）、康橋護理服務有限公司及康橋的母公司智友集團有限公司。張被指於2014年8月10日在辦公室性侵原告。張在原告方盤問下指，因為案發時處理原告擲碗的情緒問題需要軟硬兼施，為免其他人聽到她被罵，故選擇召她到辦公室內。被問及為何在擲碗事件兩周後才處理原告情緒問題，張即激動地稱其辛酸沒有人會明白。

法官問及，被告當日有否尋求其他當值同事入辦公室處理，或在處理事件時打開房門。張稱沒有考慮，又指當時房門為磨砂玻璃，亦沒有上鎖，不過承認事後未有向原告母親匯報。原告方指出，張的書面供詞鮮有提及對房間內發生的具體事情，是因張知悉當中發生不可告人的事，張於庭上的供詞則完全是他杜撰。張不同意此說法。

案件編號：DCPI 648/2018