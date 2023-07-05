手足口病活躍度上升　過去3天錄7宗爆發個案　港府籲提高警覺

衞生署衞生防護中心今日(5日)表示，據最新監測數據顯示，本港手足口病活躍程度於近期持續上升，其中院舍、學校爆發個案，由截至上月17日的一周錄得3宗、涉及9人後，增至上周(截至7月1日)的9宗、涉及53人。而單在本周截至昨日(7日)，過去3天已錄得7宗爆發個案，涉及17人。過去4周內，爆發個案主要集中於幼稚園及幼兒中心和小學。中心呼籲市民，時刻保持個人及環境衞生，預防感染。

中心發言人指，手足口病全年均會出現，5至7月一般為夏季高峰期。由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。中心會向醫生、幼兒中心、幼稚園、小學和中學發信，呼籲他們留意最新情況。學校須按照「預防傳染病指引」執行預防和控制措施，以及處理爆發個案。如有爆發個案，應呈報衞生防護中心適時跟進。

此外，遊戲場地管理人應特別注意衞生防護中心發出的「遊戲設施場地的公共衞生建議」，在高峰期舉辦6歲以下幼童的活動時，做好適當的感染控制措施。另提醒，由於酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手，要預防感染手足口病，市民應採取預防措施，包括保持空氣流通；病童應留在家中，直至發燒及紅疹消退，以及所有水疱結痂後才回校上課；保持雙手清潔，並用正確方法洗手。