港府下周三交修訂草案　擬改善的士業界質素　倡增座位數至6人

運輸及物流局今日(5日)表示，政府將於下周三(12日)向立法會提交《2023年道路交通法例(提升個人化點對點交通服務)(修訂)條例草案》及《的士司機違例記分條例草案》，以推行一系列提升個人化點對點交通服務的措施。當中包括建議將的士最高乘客座位數目，由現時的5個增加至6個，為乘客提供更多選擇並增加的士的競爭力。而兩個草案將於本周五(7日)刊憲。

局方表示，近年社會上有廣泛意見認為政府應加強規管的士服務，提升服務質素和可持續性。的士業界亦認同有迫切需要完善服務，提升業界的整體形象。與此同時，部分社會人士亦對涉及非法出租汽車服務的交通意外中的乘客安全表示關注。因應市民期望和業界的最新情況，當局檢視了整體的士的營運和管理，並建議推出一系列措施，提升個人化點對點交通服務的整體質素。

建議的系列措施除了上述增加乘客座位數目外，亦包括，引入的士車隊制度，讓現有的士車主可集合的士組成車隊，並向運輸署申請的士車隊牌照，在受監管的平台下，通過專業的車隊管理提供優質的士服務；就某些與的士司機相關的罪行引入的士司機違例記分制度和兩級制罰則，以加強對的士司機不當行為的阻嚇力和提升的士整體服務質素；以及提高利用汽車作非法出租或取酬載客的罰則，以加強對乘客和其他道路使用者的保障。