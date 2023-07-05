旺角塌石屎單位再冧批盪　屋宇署稱簷篷下墜現裂痕所致

旺角寶安大廈再次發生冧石屎事件。發展局局長甯漢豪今日（5日）會見傳媒時稱屋宇署會於今日內交代事件，屋宇署亦於下午約7時左右回應指，屋宇署在接獲執法人員通知後，已隨即派員視察，發現寶安大廈16樓一單位外牆有批盪剝落，並確認與日前批盪剝落事故的涉事單位屬同一單位，不排除相關外牆批盪於本周日(2日)簷篷下墜時出現微裂痕，其後再受大雨和高溫天氣影響，致使出現今次剝落的情況。署方已安排設立臨時保護措施，並移除有鬆脫危險的批盪，以確保公眾安全。

屋宇署表示，已安排政府承建商於16樓外牆安裝棚架及防護網，並移除有鬆脫危險的批盪，大廈法團的註冊檢驗人員及承建商亦有到場跟進，並按屋宇署指示於大廈低層面向旺角道位置安裝斜棚以進一步保障公眾安全。

就屋宇署較早前向涉事大廈發出強制驗樓法定通知，雖然大廈已進行驗樓，但仍需完成修葺工程，相關強制驗樓法定通知方被視為遵辦。該署會繼續嚴肅跟進，並要求法團提交工程時間表，盡快進行維修，遵辦法定通知；若法團未能於合理時間內開展工程，該署會安排政府承建商代業主進行相關維修，然後向業主追討相關費用。

屋宇署又稱，將會覆檢全港尚未履行公用部分強制驗樓法定通知的大廈名單，並調配人手以加強執法行動，包括向相關業主發出警告信、督促風險較高大廈業主加快驗樓和修葺工程、先由政府承建商進行工程再向業主收費等，如有需要或會進行檢控行動。屋宇署會檢視整體情況，包括未遵辦驗樓通知的大廈數量以及制訂行動時間表，並向發展局匯報及向公眾交代。