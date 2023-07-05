機場三跑目標2024年完成　旅客捷運系統列車最快第4季抵港

香港機場第三跑道去年底起啟用，而整個三跑道系統目標於2024年完成。機管局今（5日）提交最新的文件指，項目所有餘下部分建造工程正穩步推進，承建商正積極推行各措施，以提高整體工程生產力，而項目目前維持於1,415億港元預算內完成。

機管局交代，T2客運廊的鑽孔樁柱工程及旅客捷運系統和行李處理系統的隧道引道建造工程已大致完成。行李處理系統輸送帶和控制設備及旅客捷運系統部件正在繼續生產中。旅客捷運系統列車正於內地進行組裝及測試，目標暫於2023年第4季開始分批運送至香港。於現有機場島上的新旅客捷運系統維修車廠內，亦正進行導軌及旅客捷運系統牽引變電站的電纜槽裝設工程。

飛行區工程進展方面，位於中跑道西端的最後部分拓地工程已大致完成。箱形排水暗渠、附屬樓宇及地下公共設施的建造工程繼續在多個施工點進行。機場西第三跑道配電站的屋宇裝備工程已大致完成，電力公司已全面進駐安裝設備。中跑道下方兩條行車隧道的挖掘及側向承托工程正全速進行。除了行車隧道、滑行道的橫過處及兩個跑道末端安全區的範圍外，整條中跑道的路面鋪設工程正全面進行中，包括瀝青鋪設工程及飛行區地面燈號系統相關的工程。

當局又指，擴建後的二號客運大樓，位於北面部分下方的行李處理大堂及旅客捷運轉車站的地庫，其建造工程已大致完成。同時，連接擴建後的二號客運大樓至香港口岸及毗鄰道路網絡的新高架橋，相關建造工程亦繼續進行中。