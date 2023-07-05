太和罕現貓頭鷹蹤迹　網民聯想起哈利波特　笑言：牠送信畀主人

貓頭鷹屬於《保護瀕危動植物物種條例》中的受保護動物，在香港市區罕有可以見到牠們的蹤影。不過，有港人就在太和發現3隻疑似野生的貓頭鷹，且更識得「望鏡頭」予市民拍攝。不少網民均大讚貓頭鷹得意、可愛，更令人聯想到英國著名的小說及影視作品《哈利波特》。

涉事網民今日(5日)凌晨近3時，在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文，「大家夜歸時，不妨抬高頭望望，會有意想不到的驚喜，地點太和，有三隻(貓頭鷹)」。但為了確保貓頭鷹免受外來人騷擾，事主亦應其他網民的要求，沒有公開發現貓頭鷹的詳細位置。而從網傳影片可，3隻貓頭鷹站在球場的圍欄網頂位置，牠們身形細小，不排除只是貓頭鷹BB，其中有一隻即場表演180度「擰頭」向後望絕技。

不少網民見到貓頭鷹的身影後，更將現場代入為「太和霍格華茲」，又聯想起《哈利波特》中主角所飼養的貓頭鷹「嘿美(Hedwig)」，更吸引不少「哈利迷」現物，紛紛留言指「九又四分三號月台呢？」、「(貓頭鷹)可能啱啱寄完信畀哈利，抖下氣，等緊鄧不利多」。不過，亦有人懷疑涉事現場有老鼠出門，才會引來貓頭鷹們出來覓食，「應該附近有老鼠」、「老鼠殺手」。