50歲以上人士染肺炎球菌風險大　醫生倡擴大疫苗接種範圍

不少人以為肺炎球菌感染只會影響幼童及長者，惟肺炎球菌對一群50歲或以上的壯年人士影響同樣極大。有呼吸系統科專科醫生指，在本港，他們的感染數字僅次於65歲或以上長者，提醒該群人士須注意風險，港府亦應根據目前血清型的流行情況更新疫苗，並擴大疫苗接種範圍，包涵50歲以上人士，減低本港整體感染風險。

多年來，本港的肺炎球菌疾病發病率持續高企。2009年至2019年間，本地發病率為每10萬人中有1.7至2.9人。根據衞生署2021年《香港健康數字一覽》，肺炎是香港第二大殺手，導致9,832人死亡。呼吸系統科專科醫生曹忠豪指出，肺炎球菌感染病例近尸1有顯著增加，包括一名2歲女童感染後出現「白肺」，後證實感染血清3型肺炎球菌，肺炎球菌感染可導致菌血症、敗血症、中耳炎和腦膜炎等併發症，有致殘和致死風險。

曹忠豪引述外國研究指，由肺炎球菌感染引起的肺炎病例中，在50至64歲健康人士中，感染率約為每10萬人中 有2萬人，而65歲或以上則為約2.4萬人，相差不大。他解釋，50至64歲年齡群中，不少人患有多種慢性疾病如糖尿病、慢性心臟病、腎病和肝病等，均可增加患肺炎的風險，且他們的社交和工作仍然活躍，增加暴露於病菌的風險。

他又稱，目前新一代肺炎球菌疫苗包括15價結合疫苗及20價結合疫苗，前者採用技術可對血清3型誘導更強大的免疫反應，提供針對性的保護。他提醒，選擇疫苗時，應「重型不重量」，即留意疫苗是否對血清3型最為有效，而非只著重價數多少。