溝女班逼學員付費違商說　網紅「鬼王」判160小時社服令

自稱「鬼王」的網紅去年開全方法真人特訓班，收費近萬元美金教男人「溝女」心法技巧。當學員付學費後，「鬼王」卻又涉嫌要求他們另繳大筆費用作「形象改造」，被指違反《商品說明條例》。事件牽涉兩名事主，涉款約54萬港元。「鬼王」早前於東區裁判法院被裁定兩項誤導性遺漏的營業行為罪，裁判官陳志輝今（6日）判處被告160小時社會服務令。

有關控方要求裁判官頒布賠償令，並要求充公從被告檢取的手機及平版電腦等。裁判官經考慮下，決定不頒布賠償令及認為充公該些相關物品。裁判官指如事主要求賠償，可自行作民事索償。另外，被告於判刑後又表示要申請重開辯方案情及要求覆核裁決等，裁判官表示被告可咨詢法律意見，又指非被告表達訴求及意見的地方。

33歲被告周柏賢，自稱「鬼王」，他被控於2022年1月26日及2月15日，分別在香港作為商戶向2名分別姓鄭和姓陳的消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為，即向2人以不明確、難以理解、含糊或不適時方式提供重要資料，即2人須分別就被告所提供的約會課程繳付費用3.82萬港元及7.6萬港元外，再分別繳付一筆10萬港元及33萬港元的款項，購買飾物及衣服。當中陳更必須交出包含1款由被告認可的歐米茄手錶，否則2人將不容許參與上述約會課程的實戰課，因而導致或相當可能導致2人作出交易決定，如沒有接觸該營業行為，2人是不會作此決定。

案件編號：ESCC 502/2023