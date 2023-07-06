區議會修例二讀辯論　議員憂直選比例過高傾向民粹化

立法會今日(6日)繼續二讀辯論《2023年區議會(修訂)條例草案》，區議會將由「間選、委任、直選」以「442」比例組成，議席共約470個，其中直選議席大削至約20%，僅88席，並改為雙議席單票制。有議員同意改革後「民主元素係少咗」，但相信沒有人願意生活在，「高民主成份，低社會文明的地方」。有議員又認為區議會直選比例過高會出現民粹化。

對於有人批評修例是「民主大倒退」，議員田北辰承認修例後，區議會「民主元素係少咗」，但他認為民主元素非地方管治目標，目標重要令市民幸福，又相信沒有人願意生活在，「高民主成份，低社會文明的地方」。

田北辰表示區議員一定以居民利益優先，例如巴士線「有理無理」都會要求班次，但他認為「冇得怪區議員」，因為「你唔做對手都會做」。他認為選舉制度不完善，令人欠缺大局觀。

議員葛珮帆指，在2019年後「區議會成港獨基地」，形容選舉漏洞之大已令人髮指「到非改不可」，因此要令區議會落實地區組織的功能。她又反駁，區議會議席非全部民選產生會影響代表性的說法，指自已參加過有委任的區議會，當時有不少專業人士參與可向區議會提供建議性意見，反而區議會直選比例過高會出現民粹化。

另一議員李梓敬則批評，2019年後區議會政治化，區議員沒有花時間處理民生事項，反而花時間討論「改個公園名….去記念手足」。